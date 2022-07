Praca DevOps Enginner czeka na Ciebie

Zależy Ci na pracy w firmie która stawia na innowacyjność i dba o przewagę technologiczną w zakresie różnych sieci - komórkowych, stacjonarnych albo chmur? W takim wypadku zainteresuj się pracą w Nokii Wrocław! Trwa rekrutacja na stanowisko DevOps Engineer, a twoja kariera w tej firmie będzie miała pozytywny wpływ na życie ludzi, a przy tym pomoże budować możliwości które są potrzebne do bardziej produktywnego, zrównoważonego i integracyjnego świata.

Dołącz jako DevOps Enginner do Nokii

Nokia stawia sobie za cel stworzenie integracyjnego sposobu pracy, w którym pracownicy tacy jak właśnie DevOps Engineer są otwarci na nowe pomysły, a przy tym zachęcani do podejmowani ryzyka. Nie bójcie się wnieść do pracy swoje autentyczne ja, ponieważ Nokia do tego właśnie was zachęca! Jest to największa obecnie instytucja badawczo-rozwojowa w sektorze ICT w Polsce, a przy tym sukcesywnie się rozwija i ciągle poszukuje nowych talentów do swojej firmy. DevOps to jedno z kluczowych stanowisk w R&D w Polsce, a obecnie jest także więcej odmiennych działów które są potencjalnie zainteresowanych Twoich doświadczeniem! Sprawdź sam na oficjalnej stronie Internetowej jakie działy prowadzą aktualnie rekrutację na twoje stanowisko!



Nokia czeka właśnie na Ciebie

Kiedy zaaplikujesz, to wyznaczona osoba skontaktuje się z Tobą w ciągu 2-3 dni roboczych, aby omówić szczegóły i przeprowadzić cały proces rekrutacji. Sprawdź sam czy stanowisko DevOps Engineer jest właśnie dla Ciebie na stronie Internetowej Nokii!